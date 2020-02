И натаму трае потрагата по напаѓачот на Тајланд

Бангкок, 8 февруари 2020 (МИА) – Сè уште трае потрагата по тајландскиот војник кој уби најмалку 20 лица и влезе во трговски центар „Терминал 21“ во градот Корат, каде се претпоставува дека држи најмалку 16 заложници.

Полицијата и војската претходно упаднаа во тајландскиот трговски центар. Портпаролот на тајландското Министерство за одбрана соопшти дека безбедносните сили им помогнале на стотици лица да побегнат од објектот, но засега не е познато уште колку луѓе има во тој шопинг центарот во Корат. Портпаролот потврди дека напаѓачот сè уште е во трговскиот центар „Терминал 21“.

Во меѓувреме е објавена уште една снимка од упадот на тајландските безбедносни сили.

Siege of Terminal 21 shopping mall in Korat City appears to be nearly over as deputy police commissioner Suchart Thirasawat, deputy PM Anutin Charnvirakul, and other senior officials are seen entering the mall. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/EphnYj80BW

