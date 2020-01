Грета Тунберг: Ништо не е сторено за борба против климатските промени

Давос, 21 јануари 2020 (МИА) – Шведската активистка за екологија Грета Тунберг пред Светскиот економски форум во Давос, каде што се собрани политички и економски лидери, изјави дека „ништо не е сторено“ за борба против климатските промени и покрај кампањите.

– Сите ние се бориме за животната средина и климата. Ако го разгледате тоа, ќе видите дека ништо не е сторено. Потребно е многу повеќе отколку што е направено. Ова е само почеток, рече Грета на првиот ден од форумот. паг/

Greta Thunberg breaks from panel question to read data on climate change: "I know you don't want to talk about this. But I assure you, I will continue to repeat these numbers until you do." #Davos2020 pic.twitter.com/nYkvop50sc

