Федерер и Надал: Бидете позитивни (видео)

Базел, 3 април 2020 (МИА) – Освојувачот на рекордни 20 Гренд слем титули, Роџер Федерер ги израдува своите фанови со ново видео од негов тренинг во снегот.

– Се надевам дека сите се безбедни и здрави. Бидете позитивни. Бидете активни. Поддржувајте се едни на други, вели Федерер.

Another glimpse into the stay at home practice routine 🧤🧣🎾👊

I hope everyone is safe and healthy. Stay positive. Keep active. Support one another. We will get through this together🙏 #stayhome pic.twitter.com/ZVqMZ2ZpXc

— Roger Federer (@rogerfederer) April 2, 2020