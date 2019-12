Фјури спасил живот на маж, кој сакал да се самоубие (ВИДЕО)

Лондон, 3 декември 2019 (МИА) – Тајсон Фјури, професионален боксер во тешка категорија, спасил човечки животот. 31-годишниот боксер се сретнал со човек кој претходно имал намера да изврши самоубиство, по што го одврати од мрачна мисла. Самиот боксер зборува за тоа во неговиот личен профил на социјалната мрежа „Инстаграм“.

„Доживеав еден чуден инцидент. Еден странец дојде во мојата куќа и ми рече дека сака да се самоубие, но и дека сака да разговара со мене пред да го стори. тоа. Јас го одвратив од тоа и го натерав да трча 3 милји. Кога се разделивме, тој беше исто толку среќен како Лери (популарна мачка во околината) и мојот план се чинеше профункционира, рече Фјури.

Тој упати порака до луѓе кои имаат проблеми да не си го одземаат сопствениот живот.

– Ситуацијата ќе се подобри, ви ветувам. Секогаш има помош зад аголот, побарајте лекарска помош и вратете се на она што сте биле порано. Не е готово, не завршилотогаш, не завршило ни сега. Ајде, луѓе, не предавајте се. Продолжете да се борите. Како што направив во 12. рунда против Вајлдер, продолжете, без оглед колку често паѓате, вели боксерот во пораката.

🗣️ Tyson Fury: "I had a random stranger come to my house tonight, told me he was about to commit suicide, but he needed to speak to me first before he did it…"

