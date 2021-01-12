Донарума и Верати најскапи италијански фудбалери

Рим, 12 јануари 2021 (МИА) – Специјализираниот портал за трансфери „трансфермаркт“ ги претстави најскапите италијански фудбалери во моментот.
Топ 10 изгледа вака спорт „transfermarkt com“ изгледа вака:
1.Џанлуиџи Донарума (Милан, 60 милиони евра)
2.Марко Верати (ПСЖ, 60 милиони)
3.Николо Барела (Интер, 55 милиони)
4.Алесандро Бастони (Интер, 50 милиони)
5.Жоржињо Фрело (Челзи, 50 милиони)
6.Федерико Киеза (Јувентус, 48 милиони)
7.Лоренцо Инсиње (Наполи, 48 милиони)
8.Николо Ѕаноло (Рома, 45 милиони)
9.Чиро Имобиле (Лацио, 45 милиони)
10. Андреа Белоти (Торино, 40 милиони). зс/