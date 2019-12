Доминик Парис ја израдува Италија со првото место на спустот во Бормио

Бормио, 27 декември 2019 (МИА) – Италијанскиот Доминик Париз победи на спустот во Бормио, дел од Светскиот куп во алпскоскијање. 30-годишниот Парис даде време од 1:49,56 минути. Тој беше побрз за 39 стотинки од Швајцарецот Беат Фојц, а трет беше Австриецот Матијас Мајер, кој беше на 42 стотинки од првото место. Интересно е што денес немаше друг конкурент со помалку од секунда зад победникот.

За Парис, ова е прва победа сезонава и вкупно 17-та во неговата кариера. Италијанецот веќе има 13 победи во спуст.

Утре претстои нов спуст, а во недела комбинација.

Хенрик Кристоферсен (Норвешка), со 379 бода во техничките дисциплини, сè уште е лидер во пласманот во Светскиот куп, а Доминиќ Парис е втор со само 30 бода помалку. На ранг-листата следат Александар Амод Килде (Норвешка) со 344 поени, Матијас Мајер (Австрија) со 317 и Винсент Крихмаер (Австрија) со 312.

Во пласманот за малиот Кристален глобус во спуст води Беат Фојц со 240 бода, пред Парис со 204 и Германецот Томас Дресен со 141.

