Демонстранти ја урнаа статуата на Алберт Пајк во Вашингтон

Вашингтон, 20 јуни 2020 (МИА) – За време на вчерашните протетси во САД, на одбележувањето на Денот на еманципација, демонстрантите во Вашингтон ја демолираа и запалија статуа на Алберт Пајк, американски поет, адвокат, истакнат член на масонската ложа и висок офицер на војската на Конфедерацијата за време на американската граѓанска војна.

Статуата беше завиткана во синџири, урната и запалена, а налутените демонстранти извикуваа „нема правда, нема мир“ и „не сакаме расистичка полиција“.

And protesters just toppled the Albert Pike statue in DC pic.twitter.com/gEzJm0OYjd

— Perry Stein (@PerryStein) June 20, 2020