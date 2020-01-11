Челзи и Јунајтед убедливи, Арсенал повторно ремизира

Лондон, 11 јануари 2020 (МИА) – Англиските премиерлигаши викендов ги играат натпреварите од 22. коло. Веќе се завршени шест средби од саботната програма, на кои фаворитите Челзи и Манчестер јунајтед забележаа високи победи, додека Арсенал одигра нерешено.
Постигнати резултати:
Кристал палас – Арсенал 1:1
Челзи – Барнли 3:0
Евертон – Брајтон 1:0
Лестер – Саутемптон 1:2
Манчестер јунајтед – Норвич 4:0
Вулвс – Њукасл 1:1.
Од 18:30 часот во дербито се среќаваат Тотенхем и Ливерпул.
Табела: Ливерпул 58 бода (20 натпревари), Лестер 45 (22), Мначестер сити 44 (21), Челзи 39 (22), Манчестер јунајтед 34 (22),… зс/