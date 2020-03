Борис Џонсон позитивен на Ковид-19

Лондон, 27 март 2020 (МИА) – Британскиот премиер Борис Џонсон е позитивен на коронавирусот, јави Би-Би-Си, а тој го потврди истото и на својот профил на Твитер.

Џонсон засега има благи симптоми.

– Имам треска и кашлица. По совет на лекар, се тестирав и сум позитивен. Јас сум во самоизолација, работам од дома и сум во постојана комуникација со моите колеги во борбата против коронавирусот. Не грижете се, ова ќе го победиме заедно. Само останете дома и помогнете им на нашите прекрасни лекари , рече Џонсон во снимката што ја објави на Твитер.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020