Борел се извини што ги критикуваше младите активисти

Брисел, 8 февруари 2020 (МИА) – Шефот на европската дипломатија Жозеп Борел денеска се извини откако предизвика полемика со неодамнешната изјава за „Грета синдром“, осврнувајќи се на младите кои протестираат низ целиот свет, барајќи од владите да преземат конкретни чекори за борба против климатските промени.

„Се извинувам на сите оние кои се почувствуваа навредени од мојата несоодветна изјава за важноста на движењето на младите што се бори против климатските промени“, напиша Борел на Твитер.

Во средата, говорејќи во Европскиот парламент, Борел изрази сомнеж во сериозноста на ангажманот на младите, предводени од шведската активистка Грета Турнберг за климатските промени. Тој рече дека младите луѓе не биле свесни за цената на мерките, неопходни за да се спречи глобалното затоплување.

Спомнувајќи „Грета синдром“, Борел рече дека е „убаво да се протестира против климатските промени сè додека не се постави прашањето колку сето тоа чини“.

– Би сакал да знам дали овие млади луѓе се свесни колку чинат ваквите мерки, рече тогаш Борел.

"Greta syndrome"?

EU High Rep Josep Borrell thinks young people calling for climate action are stupid and greedy.

Is this the position of the EU, @vonderleyen?

Or is it just the position of the man you've chosen to represent the EU to the world? pic.twitter.com/vpHQxWUz6N

— Joe Brew (@joethebrew) February 7, 2020