Бејл фати „голф стап“ за време на тренинг со Реал (видео)

Мадрид, 6 декември 2019 (МИА) – Велшкиот напаѓач на Реал Мадрид, Герет Бејл не се секира поради критиките дека е опседнат со голф.

Поранешниот играч на Тотенхем имитира како играј голф за време на некои од неговите индивидуални вежби денес.

Бејл застана во поза за удар, имитирајќи дека држи голф стап (видете во видеото).

Gareth Bale is trolling the Spanish media, playing Golf with one leg 🏌️😂 pic.twitter.com/rKUEVYXHBe

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) December 6, 2019