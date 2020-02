Авион во Турција ја промаши пистата, 21 повреден

Истанбул, 5 февруари 2020 (МИА) – Најмалку 21 лице се повредени откако денеска авион при слетувањето на истанбулскиот аеродром „Сабиха Гокчен“ ја промаши пистата, се урна во поле и се распадна на два дела.

На телевизиски снимки можеше да се види скршен трупот на авионот и евакуација на патниците.

A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage:

pic.twitter.com/by2Vynbz6N

— Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) February 5, 2020