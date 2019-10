Тајсон одговори на прашање за можно враќање во боксот (видео)

Лас Вегас, 17 октомври 2019 (МИА) – Мајк Тајсон одговори на гласините дека може да се врати во боксот.

– Малку е веројатно да се вратам во рингот, но сепак сум во форма. Сакам да гледам бокс, да размислувам за тоа, да комуницирам со новата генерација на борци. Брзината и моќта се се уште со мене, рече Тајсон (53) за „Сан“.

Тајсон ја заврши кариерата на 11 јуни 2005 година. Тој има 50 победи и 6 порази.

I’m not getting back in the ring but I could 😂 just paying it forward. Love talking to this generation of fighters. @Justin_Gaethje @OttmanAzaitar . pic.twitter.com/xlW57OJtch

— Mike Tyson (@MikeTyson) October 17, 2019