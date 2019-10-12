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МВР Билтен (ДПЛ)

Поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело,,овозможување на употреба на наркотични дроги“, СВР Охрид поднесе кривична пријава против Н.Д.(33) од Скопје. При извршен претрес во стан на ул.„Богомилска“ во Охрид, што пријавената го користела, пронајдени се амфетамини. Пријавената, на К.Ј. и Ј.П. двајцата од Скопје, во станот им овозможувала користење наркотични дроги.

Бисера Трајковска 12 октомври 2019 16:13

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