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МВР Билтен (ДПЛ)

На 07.10.2019 околу 00.30 часот во близина на клучката за тетовското село Камењане, полициски службеници на Секторот за внатрешни работи Тетово го лишиле од слобода 31-годишниот В.С. од гостиварско Чегране, кој управувал патничко возило „фолксфаген пасат“ со гостиварски ознаки, затоа што при преглед кај него била пронајдена марихуана.

Цветанка Миновска 7 октомври 2019 15:17

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