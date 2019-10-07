МВР Билтен (ДПЛ)

Останати вести
На преминот „Богородица“ запленети 51 килограм марихуана
7 октомври 2019 14:26
ОЈО Скопје отвори истрага против скопјанец за недозволено поседување оружје и марихуана
7 октомври 2019 14:13
Полицијата приведе 27 мигранти и двајца криумчари
7 октомври 2019 14:00
Поднесено обвинение против лицето кое пукаше од полуавтоматско и автоматско оружје во скопско Бојане
7 октомври 2019 11:15
МВР-билтен
7 октомври 2019 11:01
Ново рочиште за „ТНТ“
7 октомври 2019 9:08
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Филипче: Граѓаните имаат достапни лекови во секое време7 октомври 2019 15:17
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СДСМ: Проблемот во РЕК Битола е наследен кој денес го решаваме7 октомври 2019 15:17
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Анѓушев во Чешка: Има можности за зголемување на соработката и повеќе инвестии7 октомври 2019 15:16