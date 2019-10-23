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МИА Најави – свет

Брисел - Почнува дводневниот состанок на министрите за одбрана на НАТО. Стразбур - Почнува дводневниот самит на претседателите на парламентите на 47 земји-членки на Советот на Европа.

Марина Илиевска 23 октомври 2019 19:30

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