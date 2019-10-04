Најава на настани

МИА најави МКД

Лозово - Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев заедно со градоначалникот на Општина Лозово, Ацо Велковски ќе ја пушти во употреба новата зграда на Општина Лозово. (9:30)

Гордана Василева 4 октомври 2019 21:56

Целосната вест е достапна само за претплатниците на веб-сервисот на АД „МИА“ – Скопје.
Доколку сакате да се претплатите, контактирајте со oдделот за маркетинг на АД „МИА“ – Скопје.

Back to top button
Close