Svet.SlajderБалканБалкан.ПорталДописници Свет

Изборите во Косово се одвиваат без проблеми, оцени набљудувачката мисија на ЕУ

Шефицата на набљудвачката мисија на Европската унија за парламентарните избори во Косово, Виола вон Крамон-Таубадел, по посетата на неколку гласачки места, оцени дека денешниот изборен процес во земјата, во првата половина од денот, се одвива непречено, јави дописникот на МИА од Приштина.

Илир Ајдини, Косово 6 октомври 2019 15:44

Целосната вест е достапна само за претплатниците на веб-сервисот на АД „МИА“ – Скопје.
Доколку сакате да се претплатите, контактирајте со oдделот за маркетинг на АД „МИА“ – Скопје.

Таг
Back to top button
Close