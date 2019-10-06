Изборите во Косово се одвиваат без проблеми, оцени набљудувачката мисија на ЕУ

Останати вести
Напад со нож во префектурата во Париз: Имаше „очигледни пропусти“, вели Кристоф Кастанер
6 октомври 2019 16:25
Протести на противниците на законот со кој се дозволува вештачко оплодување за сите жени
6 октомври 2019 16:23
Косово: До 15 часот на парламентарните избори гласале над 29 отсто од гласачите
6 октомври 2019 16:09
Космонаути на НАСА излегоа во вселената (видео)
6 октомври 2019 16:03
Заврши минхенскиот Октоберфест, испиени 7,3 милиони литри пиво
6 октомври 2019 15:42
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Парламентарни избори во Португалија6 октомври 2019 13:48
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Косовски избори: До 11 часот гласале речиси десет отсто од гласачите6 октомври 2019 13:13