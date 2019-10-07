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Анѓушев во Чешка: Има можности за зголемување на соработката и повеќе инвестии

Можности за проширување на економската соработка со Чешката Република има, особено во делот на пласирање домашни производи во оваа земја, интензивирање на соработката меѓу компании од двете држави, како и за чешки инвестиции во Северна Македонија.

Сузи Котева-Стоименова 7 октомври 2019 15:16

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