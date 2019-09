Избрана идеалната петорка на Светското во Кина

Пекинг, 15 септември 2019 (МИА) – Шампионите Марк Гасол и Рики Рубио се најдоа во идеалната петорка на Светското во кошарка во Кина. Друштво на двајцата Шпанци им прави по еден претставник од Франција, Србија и Аргентина, имено Еван Фурние, Богдан Богдановиќ и Луис Скола.

Рубио го заврши првенството со просек од 16,4 поени, 6,0 асистенции и 4,6 скока по натпревар. Гасол забележа 14,4 поени, 5,5 скока, 4,1 асистенции, 1,1 украдени топки и 1,1 блок.

Богдановиќ, кој заврши како топ-реализатор на турнирот, имаше статистика од 22,9 поени, 4,4 асистенции и 4,1 скок, а индикаторите на Фурние беа 19,8 поени, 3,8 скока, 3,0 асистенции и 0,9 украдени топки.

Скола, пак, блескаше со 17,9 поени, 8,1 скок и 1,8 асистенции, иако на 39-годишна возраст.вз

