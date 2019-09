Бразилски министер со навреди за Макрон и сексистички шеги за неговата сопруга Брижит

Рио де Жанеиро, 4 септември 2019 (МИА) – Новиот бразилски министер за туризам Ренцо Гарсија, во видео објавено на Твитер го нарече францускиот претседател Емануел Макрон „кловн“ и се закани дека ќе го задави.

– Дојди ваму! Ќе те фатам за врат, тој пилешки врат. Нема да ме измамиш, се закани Гарсија во видеото, лут на Макрон откако тој реагираше на пожарите во бразилскиот дел на Амазонија.

– Единствениот оган кој гори е огнот во бразилските срца и во срцето на нашиот претседател, кловну!, изјави поранешниот ММА борец, обраќајќи му се на Макрон, кого го нарекува Микрон.

Nomeado "embaixador do turismo", Renzo Gracie tem se reunido com empresários e autoridades do EUA pra atrair turistas ao Brasil. Em viagem a Miami, ele gravou esse vídeo no qual chama o pres da França de franga e diz que vai pegá-lo pelo gogó 👇 pic.twitter.com/LGE1WYJNnH

— Adriano Wilkson (@adrianowilkson) August 31, 2019