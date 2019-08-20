Временска прогноза

Временска прогноза

Времето во државата ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од источен и западен правец.

Виолета Геров 20 август 2019 0:07

Целосната вест е достапна само за претплатниците на веб-сервисот на АД „МИА“ – Скопје.
Доколку сакате да се претплатите, контактирајте со oдделот за маркетинг на АД „МИА“ – Скопје.

Back to top button
Close