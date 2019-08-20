Останати вести
Временска прогноза
20 август 2019 0:07
Сончево со мала до умерена локална облачност
17 август 2019 0:08
Сончево со умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер
16 август 2019 0:06
Денеска и утре посвежо, од викендот повторно топло
15 август 2019 7:20
Променливо облачно со локални врнежи од дожд и грмежи во јужните делови
15 август 2019 0:08
Нестабилно време со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер
14 август 2019 17:52
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Од верските календари20 август 2019 0:09
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Астрономски календар20 август 2019 0:05
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„Волците“ повторно го запреа Јунајтед, Погба промаши пенал19 август 2019 23:05