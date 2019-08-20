0_Спорт.ПорталФудбал

„Волците“ повторно го запреа Јунајтед, Погба промаши пенал

После двата порази на „Молину“ минатата сезона, овој пат „црвените ѓаволи“ стигнаа само до 1:1.

Влатче Зорба 19 август 2019 23:05

Целосната вест е достапна само за претплатниците на веб-сервисот на АД „МИА“ – Скопје.
Доколку сакате да се претплатите, контактирајте со oдделот за маркетинг на АД „МИА“ – Скопје.

Таг
Back to top button
Close