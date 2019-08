Ван Дајк прогласен за Играч на годината на УЕФА

Монако, 29 август 2019 (МИА) – Најдобриот играч за сезоната 2018/19 година веќе е факт и неговото име Вирџил ван Дијке. Ова е прва награда за дефанзивецот на Ливерпул, кој победи во конкуренција на Лионел Меси (Барселона) и Кристијано Роналдо (Јувентус) за наградата која беше доделена за времена ждрепката во Лигата на шампионите во Монако.

BRILLIANT BIG VIRG 🙌

The #UEFA Men’s Player of the Year, @VirgilvDijk 🏆 pic.twitter.com/WpqksHSCyc

— Liverpool FC (@LFC) August 29, 2019