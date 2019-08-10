Тотенхем со пресврт во второто полувреме до победата над Астон Вила

Лондон, 10 август 2019 (МИА) – Тотенхем ја совлада Астон Вила со 3:1 по трите погодоци постигнати во вторите 45 минути, откако првото полувреме го дбија гостите од Бирмингем.

Ова беше последниот денешен натпревар од првото коло во новата премиерлигашка сезона.

Резултати на другите саботни мечеви:

Вест Хем – Манчестер сити 0:5

Борнмут – Шефилд јунајтед 1:1

Барнли – Саутемптон 3:0

Кристал палас – Евертон 0:0

Вотфорд – Брајтон 0:3.

Вчера, Ливерпул – Норвич 4:1.

Колото утре ќе го комплетираат:

Лестер – Вулвс

Њукасл – Арсенал

Манчестер јунајтед – Челзи. зс/