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Се пренасочува сообраќајот од автопатот Скопје – Велес

Сообраќајот од автопатот Скопје - Велес, од клучка Башино село до влез на градот Велес, се пренасочува по регионалниот пат езеро „Младост“ кон Велес поради шумскиот пожар во Велешко. 

Магдалена Ристоманов 26 август 2019 18:55

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