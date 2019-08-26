Се пренасочува сообраќајот од автопатот Скопје – Велес

Останати вести
Се уште активен пожарот кај езерото „Младост“, ветрот го отежнува гаснењето
26 август 2019 20:11
Четири лица приведени под сомнение дека го предизвикале пожарот во Велешко
26 август 2019 20:02
Упис на тренери – кандидати за УЕФА А диплома
26 август 2019 18:07
Се уште активен пожарот во Велешко, се шири кон селото Новачани
26 август 2019 17:59
Пендаровски – Брнабиќ: Се интензивира соработката меѓу Скопје и Белград
26 август 2019 17:00
Малолетен велосипедист тешко повреден во Струмичко
26 август 2019 16:59
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Трамп: Подобро е да се има Русија „во шаторот, отколку вон него“26 август 2019 19:44
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Доналд Трамп: Борис Џонсон е одличен, го чекав шест години26 август 2019 19:13