Познато колку ќе заработува Алексис Санчез во Интер

Милано, 22 август 2019 (МИА) – Италијански Интер се договори со чилеанската sвезда Алексис Санчез за нето плата од 4,5 милиони евра, според новинарот Николо Шира.

Сумата може да достигне до 6,5 милиони евра со разни бонуси, пишува Шира на Твитер. Актуелниот клуб на Санчез – Манчестер Јунајтед ќе го плаќа остатокот од платата на Јужноамериканецот

Се очекува Санчез да премине на „Меаца“ на изнајмување, а „нероазурите“ ќе можат трајно да го привлечат за 15 милиони евра, изјави Шира.

Documenti pronti e operazione in chiusura tra #Inter e #ManchesterUnited per Alexis #Sanchez in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Il cileno percepirà dai nerazzurri uno stipendio da 4,5 milioni netti + bonus (può arrivare fino a 6,5). Il resto a carico dei Red Devils

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 22, 2019