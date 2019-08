Официјално: Луис е „топџија“

Лондон, 8 август 2019 (МИА) – Арсенал и официјално го објави на клупскиот сајт трансферот на поранешниот дефанзивец на Челзи, Давид Луис. Дефанзивецот потпиша 2-годишен договор со клубот од Северен Лондон.

Трансферот беше објавен по официјалниот крај на трансфер-прозорецот, кој заврши во 18 часот по македонско време. Сепак, двата клуба веќе го завршиле делот околу документацијата и го финализираа договорот.

Тренерот на Арсенал, Унаи Емери, кој веќе соработуваше со Луис во Пари Сен Жермен, ги сподели своите очекувања по трансферот.

– Давид има огромно искуство и јас со нетрпение очекувам повторно да работам со него. Тој е добро познат играч кој додава стабилност на нашата одбрана, рече Емери.вз

🔵➡️🔴

So good to have you in north London, @DavidLuiz_4 😎

🇧🇷 #BemvindoDavid pic.twitter.com/1NDhcPkTzF

— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019