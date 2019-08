Официјално: Кинез ги купи Бруклин Нетс за рекордна сума

Њујорк, 16 август 2019 (МИА) – Кинескиот бизнисмен Џозеф Цаи го купи НБА клубот Бруклин Нетс заедно со нивната сала „Барклис Центар“.

Вкупната вредност на договорот е 2,35 милијарди американски долари, што е рекорд за спортската индустрија во САД.

Најголемите аквизиции до сега се 2,2 милијарди американски долари за Хјустон Рокетс, исто така од НБА и за НФЛ тимот Каролина Пантерс.

Official: Mikhail Prokhorov to sell controlling interest in Brooklyn Nets and full ownership of Barclays Center to Joe Tsai https://t.co/71RhUCI60u

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 16, 2019