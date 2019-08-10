Најава на настани

МИА Најави – МКД

Скопје – Европско екипно првенство 3-та група во организација на Атлетската федерација на Македонија. (Национална арена „Тоше Проески“)

Сашко Панајотов 10 август 2019 20:56

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