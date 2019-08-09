МИА Бриф 5+5Пакети

МИА Бриф 5+5

16:00/9 август 2019

Кристина Јовановска-Димитриоска 9 август 2019 15:32

16:00/9 август 2019

ЈО: Снимките објавени во италијанскиот весник не се од Обвинителството
Откриени 48 илегални мигранти кај Струмица
Рама за Евроњуз: Северна Македонија пред Албанија во ЕУ, може да го дестабилизира регионот
Потпишани првите седум договори за набавка на приплоден добиток
Втор состанок меѓу власта и опозицијата за изборните услови во Србија
Санчез ќе ги обнови преговорите за формирање влада
Пакистан ја укинува и последната железничка врска со Индија
Партијата на Салвини предлага изгласување недоверба на владата
Во судири во Чад загинаа најмалку 37 лица
Ален Делон преживеал мозочен удар

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