ЛШ: Реал Мадрид против ПСЖ, Барса ја предводи „групата на смртта“

Монако, 29 август 2019 (МИА) – Вечерва станаа јасни осумте групи кои ќе се натпреваруваат оваа сезона во Лигата на шампионите.

Рекордерот по титули, Реал Мадрид се најде во групата „А“ заедно со Пари Сен Жермен, Бриж и Галатасарај. Далеку најтешка група е „Ф“, каде се собраа Барселона, Борусија Дортмунд, Интер и Славија (Прага).

Актуелниот крал на Европа, Ливерпул ќе се соочи со екипите на Наполи, Салцбург и Генк.

Петкратниот шампион Баерн Минхенбеше извлечен во групата „Б“ заедно со минатогодишните финалисти Тотенхем, Олимпијакос и Црвена звезда.

Италијанскиот првак Јувентус ќе се соочи со Атлетико Мадрид во повторување на минатогодишното полуфинале. Со нив се и Баерн (Леверкузен) и Локомотив (Москва).

Групна фаза во ЛШ, сезона 2019/2020:

Група А:

1. Париз Сен Жермен

2. Реал Мадрид

3. ФК Бриж

4. Галатасарај

Група Б:

1. Баерн Минхен

2. Тотенхем

3. Олимпијакос

4. Црвена звезда

Група Ц:

1. Манчестер Сити

2. Шахтјор Доњецк

3. Динамо Загреб

4. Аталанта

Група Д:

1. Јувентус

2. Атлетико Мадрид

3. Баер Леверкузен

4. Локомотив Москва

Група Е:

1. Ливерпул

2. Наполи

3. ФК Салцбург

4. Генк

Група Ф:

1. Барселона

2. Борусија Дортмунд

3. Интер

4. Славија Прага

Група Г:

1. Зенит

2. Бенфика

3. Олимпик Лион

4. РБ Лајпциг

Група Х:

1. Челзи

2. Ајакс

3. Валенсија

4. Лил.вз

