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Клоп: Премиер лигата не е трка меѓу два коњи

Германскиот стратег изрази задоволство и од повторното потпишување со Алекс Окслејд-Чемберлен во четвртокот по закрепнувањето од тешка повреда на коленото.

Влатче Зорба 23 август 2019 18:08

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