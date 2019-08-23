Клоп: Премиер лигата не е трка меѓу два коњи

Останати вести
Недвед: ЛШ е цел пред Јуве, но не сме опседнати со неа
23 август 2019 18:28
Фановите го избркаа Хенрик Ларсон од неговиот матичен клуб
23 август 2019 18:22
Горчлив крај на славната кариера на Фернандо Торес
23 август 2019 18:15
Валверде го предизвика Гризман
23 август 2019 16:30
Икарди ќе ги продолжи тренинзите со Интер
23 август 2019 16:23
Барса отфрлиле понуда од Интер за Видал
23 август 2019 16:19
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Окслејд-Чемберлен го продолжи договорот со Ливерпул22 август 2019 20:46
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Клоп го спореди Кутињо со Дел Пјеро22 август 2019 12:48
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Клоп објасни зошто не се обидел да го врати Кутињо20 август 2019 15:50