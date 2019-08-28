Група бразилски гувернери бараат Болсонаро да ја прифати меѓународната помош

Останати вести
Хезболах му се закани на Израел со „изненадувачка“ одмазда
28 август 2019 13:36
Убиени 23 лица во напад на ноќен клуб во Мексико
28 август 2019 12:29
Кашмир пред индискиот Врховен суд
28 август 2019 11:45
Индонезиските сили отворија оган врз демонстранти во Папуа
28 август 2019 11:07
Запленети 300 килограми канабис во мртовечки сандак
28 август 2019 10:46
Тропската бура Доријан се приближува кон Порторико
28 август 2019 10:34
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Пожари во две атински населби28 август 2019 13:04
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Трамп целосно го поддржува Болсонаро, бразилскиот претседател му се заблагодари27 август 2019 19:06
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Твитерџии го повикаа сопственикот на „Амазон“ да ја спаси Амазонија27 август 2019 13:01