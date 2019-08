Австралија: Жена избодена со нож во центарот на Сиднеј (видео)

Сиднеј, 13 август 2019 (МИА) – Жена е хоспитализирана откако се здобила со убодни рани во напад со нож што се случи денеска во австралискиот град Сиднеј.

Полицијата успеа да го приведе мажот кој ја нападнал. Тој претходно се обидел со нож да нападне уште неколку луѓе, соопшти полицијата.

Според локални медиуми, пронајдено е и тело во близина на нападот, но засега нема полициски информации дека напаѓачот убил човек.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp

— Andrew Denney (@Andrew_Denney) August 13, 2019