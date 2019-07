Повеќе од половина од фановите на Реал очекуваат Зидан да биде отпуштен до Божиќ

Мадрид, 29 јули 2019 (МИА) – Зинедин Зидан се врати на чело на Реал Мадрид во март оваа година со големи надежи. Клубот потпиша до летото 2022 со францускиот тренер, кој го предводеше тимот до три победи во Лигата на шампионите.

Сепак, резултатите на „белите“ под негово раководство до крајот на сезоната беа слаби. Презентацијата на тимот и во летната подготовка не ги израдува навивачите, па почнаа да се слушнат гласови дека француската легенда нема да биде на чело на „кралскиот“ клуб по Нова Година.

Весникот „АС“ направи анкета за своите обожаватели, барајќи од нив мислење дали Зидан ќе биде на чело на Реал до Божиќ. Повеќе од половина од гласовите – 53%, веруваат дека на почетокот на 2020 година тимот ќе биде предводен од нов тренер.вз

Sacked by Christmas: Madrid fans offer their verdict on Zidane V2.0 https://t.co/7ns1oAJx4J

— AS English (@English_AS) July 29, 2019