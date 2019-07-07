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Малолетник нападнат од три лица во Скопје

Малолетник вчера попладне бил физички нападнат од три лица на булеварот „Гоце Делчев“ во Скопје, информираат од МВР.

Марија Спасовска 7 јули 2019 15:56

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