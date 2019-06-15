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УЕФА во одбрана на одлуката за финалето во Баку

Првиот човек на УЕФА Александар Чеферин застана во одбрана на одлуката на федерацијата - финалето на Лига Европа да се игра во Баку, Азербејџан, која наиде на критики на Англичаните.

Габриела Точко 15 јуни 2019 12:03

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