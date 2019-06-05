0_Спорт.ПорталФудбал

Кјеза сака во Јувентус, Фиорентина не го дава

Најдобриот фудбалер на Фиорентина Федерико Кјеза ги договорил личните услови за трансфер во Јувентус, иако клубот од Фиренца не планира да го пушти ова лето.

Сања Костовска 5 јуни 2019 19:01

Целосната вест е достапна само за претплатниците на веб-сервисот на МИА.

Внесете лозинка или контактирајте со нашата маркетинг-служба за подетални информации:

Тел.: 075 284 506
075 284 502
075 280 297

Е-пошта: marketing@mia.mk

Back to top button
Close